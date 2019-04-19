Российские силовики предупредили об «индивидуальном джихаде»

Международные террористические организации начали активно предпринимать попытки вербовочной деятельности в отношении жителей Северного Кавказа. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности, прошедшем в Махачкале, передает ТАСС в пятницу, 19 апреля.

По его словам, эмиссаров террористов не останавливают понесенные потери. «Усиленной обработке подвергается в первую очередь молодежь, активно проповедуется так называемый индивидуальный джихад», — сказал Патрушев.

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Кроме того, ведутся поиски новых доступных каналов для переброски на российскую территорию тех сторонников организаций, которые уже получили боевой опыт в Сирии и Ираке, отметил секретарь Совбеза.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал пакет законов об изолированном содержании террористов в тюрьмах. Инициатива направлена на противодействие распространению экстремистской идеологии и предотвращение вербовки.

Тогда же директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что в 2018 году спецслужбы пресекли деятельность 37 террористических ячеек, которые готовили нападения в Дагестане, Ингушетии, Чечне, а также в Ставропольском крае. По его словам, наибольшее количество проявлений терроризма, как и прежде, фиксировалось на Северном Кавказе. При этом международные организации предпринимали попытки распространения террористической активности и на другие регионы страны, в том числе привлекая в качестве исполнителей терактов мигрантов из стран Центральной Азии.

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