Обездвиженного россиянина заподозрили в вербовке террористов

В Челябинске по подозрению в вербовке террористов сотрудниками ФСБ задержан 46-летний Амир Гилязов, страдающий миодистрофией Дюшенна (прогрессирующее мышечное дегенеративное заболевание) и передвигающийся на инвалидной коляске, передает Znak.com.

В управлении силового ведомства изданию пояснили, что мужчину подозревают в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и вербовке через интернет новых сторонников. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК («Организация и участие в деятельности террористической организации»).

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По словам жены задержанного, после обыска супругу стало плохо, и его увезли на скорой в больницу, после чего доставили на допрос, а затем отправили в СИЗО. Она подчеркнула, что ее муж имеет инвалидность с детства из-за генетического недуга и не может не только передвигаться без посторонней помощи, но и поднимать руки и ноги.

По информации «ОВД-Инфо», в постановлении говорится о том, что Амир Гилязов якобы смонтировал и выложил на YouTube видео об освобождении члена террористической организации «Хизб-ут Тахрир» из колонии около семи лет назад.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» основана в 1953 году как исламская политическая партия. В России организация признана террористической, и ее деятельность запрещена. Известно о наличии ячеек организации в Таджикистане, Киргизии, Казахстане, Азербайджане, а также на Украине и в Белоруссии.

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