Путин усложнил жизнь террористам

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов об изолированном содержании террористов в тюрьмах. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 28 декабря.

Материалы по теме Бунт во славу пророка Кто стоит за тюремными беспорядками с исламистским подтекстом

Инициатива направлена на противодействие распространению экстремистской идеологии и предотвращение вербовки. В частности, изоляция грозит за содействие террористам, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности либо публичное оправдание и пропаганда подобных деяний, захват заложника.

По действующему законодательству осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений экстремистской направленности могут быть этапированы в колонии общего режима.

Кроме того, в отношении осужденных за бандитизм и терроризм законом отменяется возможность сокращения сроков наказания путем применения смягчающих коэффициентов зачета времени содержания под стражей.

В конце октября стало известно, что в Госдуме разрабатывается законодательная инициатива о содержании в отдельных тюрьмах осужденных за террористические преступления. Ранее депутат Адальби Шхагошев заявил, что в мировой практике активно применяется этот подход. Он также исключил серьезные экономические затраты на создание новых исправительных учреждений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!