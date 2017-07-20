Вербовщикам террористов предложили давать пожизненные сроки

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за вербовку в ряды террористов, в частности, введении пожизненного тюремного срока. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 20 июля.

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 205.1 УК («Содействие террористической деятельности»).

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«Недопустимым является то, что ежедневно во всем мире вербовке подвергаются более одной тысячи человек. На эти цели тратятся огромные средства. За каждого привлеченного в ряды террористов вербовщик получает "комиссионные"», — отмечает автор инициативы, первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев в пояснительной записке.

Законопроект направлен на усиление борьбы с вербовкой или иным вовлечением лиц в экстремистскую и террористическую деятельность в целом, говорится в документе.

В настоящее время максимальный срок заключения за вербовку террористов — 10 лет. Кроме того, преступник обязан выплатить штраф в размере до пятисот тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет.

Накануне нижняя палата парламента в третьем, окончательном чтении приняла поправки в законы «О гражданстве Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно вносимым изменениям, если человек совершил преступление террористической направленности или его признали виновным в захвате заложников, диверсии, организации незаконного вооруженного формирования, то решение о предоставлении гражданства России может быть отменено.