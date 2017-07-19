Госдума приняла закон о лишении террористов гражданства

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в законы «О гражданстве Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Об этом свидетельствует информация, размещенная в среду, 19 июля, на сайте нижней палаты парламента.
В законопроекте прописан текст присяги, которую должны принести люди, вступающие в гражданство России. Также указано, кто освобождается от данной процедуры.
Кроме того, документ закрепляет упрощенный порядок получения российского паспорта украинцами.
Согласно вносимым изменениям, если человек совершил преступление террористической направленности или его признали виновным в захвате заложников, диверсии, организации незаконного вооруженного формирования, то решение о предоставлении гражданства России может быть отменено.
«Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2017 года», — говорится в документе. Его авторами, в частности, значатся спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры четырех думских фракций.
Законопроект был внесен в Госдуму после совершенного 3 апреля теракта в петербургском метро. Исполнитель преступления — уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В 2011 году, когда ему исполнилось 16, он получил российский паспорт в соответствии с поданным им заявлением и ходатайством отца — гражданина РФ. После теракта решение о приеме в гражданство было отменено.