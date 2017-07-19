Госдума приняла закон о лишении террористов гражданства

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в законы «О гражданстве Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Об этом свидетельствует информация, размещенная в среду, 19 июля, на сайте нижней палаты парламента.

В законопроекте прописан текст присяги, которую должны принести люди, вступающие в гражданство России. Также указано, кто освобождается от данной процедуры.

Кроме того, документ закрепляет упрощенный порядок получения российского паспорта украинцами.

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Согласно вносимым изменениям, если человек совершил преступление террористической направленности или его признали виновным в захвате заложников, диверсии, организации незаконного вооруженного формирования, то решение о предоставлении гражданства России может быть отменено.

«Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2017 года», — говорится в документе. Его авторами, в частности, значатся спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры четырех думских фракций.

Законопроект был внесен в Госдуму после совершенного 3 апреля теракта в петербургском метро. Исполнитель преступления — уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В 2011 году, когда ему исполнилось 16, он получил российский паспорт в соответствии с поданным им заявлением и ходатайством отца — гражданина РФ. После теракта решение о приеме в гражданство было отменено.