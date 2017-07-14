Москва пообещала облегчить украинцам получение российского гражданства

Президент Владимир Путин рассказал о планах упростить процедуру получения гражданства России для выходцев с Украины. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает РИА Новости.

«Мы внесем в ближайшее время изменения в действующее законодательство и не будем требовать от них бумаг, подтверждающих их выход из гражданства [Украины]», — сказал глава государства на встрече с губернатором Белгородской области Евгением Савченко.

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Путин пояснил, что по новым правилам достаточно будет предоставить подтверждение того, что человек обратился к властям Украины с просьбой выйти из гражданства этой страны.

Этой проблеме, напомнил президент, было посвящено одно из обращений, поступивших во время прямой линии. Автор письма жаловался, что для получения российского паспорта необходимо предоставить справку о выходе из украинского гражданства, но официальные власти отказывают ему в таком документе.

11 июля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки, которые позволят украинцам вступать в российское гражданство без подтверждения об отказе от украинского паспорта со стороны Киева. На следующий день нижняя палата парламента приняла во втором чтении законопроект об отзыве гражданства у лиц, осужденных за террористические преступления, в который эти поправки были включены.

По действующему законодательству, для получения российского паспорта человек должен предоставить справку от профильного ведомства государства, от гражданства которого он отказывается.