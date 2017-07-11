Комитет Госдумы согласился облегчить получение гражданства для украинцев

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки, которые позволят украинцам вступать в российское гражданство без подтверждения об отказе от украинского со стороны Киева. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 11 июля.

По действующему законодательству, для получения российского паспорта человек должен предоставить справку от профильного ведомства государства, от гражданства которого он отказывается. Получить такой документ от украинских властей «практически невозможно», подчеркнул председатель комитета Павел Крашенинников.

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«Предлагается следующая схема: граждане пишут бумагу, в которой они указывают, что отказываются от гражданства Украины, этот документ заверяется нотариально. Одна копия остается в миграционной службе РФ, другая нотариальная копия отправляется на Украину», — объяснил механизм депутат.

Он подтвердил, что соответствующие поправки предполагается внести в законопроект об отзыве гражданства у лиц, осужденных за терроризм. Нижняя палата парламента рассмотрит его во втором чтении на пленарном заседании в среду, 12 июля.

Очередную поправку в проект закона об отзыве гражданства накануне анонсировала зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Она высказала мнение, что «эту норму ждут тысячи людей». В тот же день «Коммерсантъ» писал, что речь идет о процедуре «публичного отречения» от украинского гражданства.

4 июля парламентарии внесли в законопроект об отмене решения о предоставлении гражданства лицам, осужденным за терроризм, поправку с текстом присяги для новых граждан России.