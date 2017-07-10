В Госдуме предложили упростить получение гражданства для украинцев

Украинцам могут разрешить вступать в российское гражданство без предоставления документа о выходе из украинского. Соответствующие поправки планируется внести в законопроект об отмене решения о предоставлении гражданства осужденным за терроризм, сообщила на своей странице в «ВКонтакте» депутат Госдумы Наталья Поклонская.
По ее словам, подтверждающим документом будет считаться «нотариально заверенная копия заявления гражданина об отказе от имеющегося у него гражданства Украины», написала парламентарий. То есть человеку будет достаточно подать соответствующее заявление в профильное ведомство страны, при этом не ждать от него подтверждения.
«Убеждена, что эту норму ждут тысячи людей, чьи права нарушены игнорированием украинскими властями их заявлений о выходе из гражданства», — подчеркнула Поклонская.
Ранее в понедельник «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что ко второму чтению законопроект, разрешающий отменять решение о предоставлении гражданства за терроризм, может быть опять скорректирован. Речь шла о поправке, устанавливающей процедуру «публичного отречения от гражданства Украины».
Кроме того, отмечалось, что законодатели не решили, когда новые граждане страны должны приносить присягу — до, после или во время получения российского паспорта.
4 июля сообщалось, что думский комитет по госстроительству и законодательству утвердил текст присяги, произносимой при принятии гражданства, и включил ее в законопроект об отзыве гражданства у осужденных за терроризм. Разработать текст клятвы законодателям поручил президент России Владимир Путин.