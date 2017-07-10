В Госдуме предложили разрешить публично отрекаться от украинского гражданства

Депутаты Госдумы заняты разработкой процедуры публичного отказа от гражданства государств, затрудняющих выдачу соответствующих документов. Об этом в понедельник, 10 июля, пишет газета «Коммерсантъ».

Указывается, что поправки могут быть внесены в законопроект о лишении российского гражданства осужденных за терроризм. Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников рассказал «Коммерсанту», что речь, в первую очередь, идет о жителях Украины. «Есть страны, у которых получить такую справку сложно, но Украина их просто перестала выдавать», — сказал он газете.

Для таких граждан предлагается внести в законопроект поправку, которая установит процедуру «публичного отречения от гражданства Украины».

При этом отмечается, что поправка «нарушает изначальную концепцию законопроекта, который посвящен случаям отмены решения о предоставлении гражданства».

Крашенниников добавил, что на заседание комитета, где, как ожидается, поправка будет рассмотрена, были приглашены представители миграционного и правового департаментов МВД. Само заседание пройдет 11 июля.

«Коммерсантъ» отмечает, что изначально было предложено изменить регламент МВД, однако правоохранительные органы настояли на изменении закона.

4 июля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству утвердил текст присяги, произносимой при принятии российского гражданства. Текст клятвы включен в качестве поправки ко второму чтению законопроекта об отзыве гражданства у лиц, осужденных за терроризм. Нижняя палата парламента рассмотрит законопроект во втором чтении на пленарном заседании 12 июля.

