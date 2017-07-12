Украинцам отказали в праве выйти из гражданства без разрешения президента

Украинцы не смогут официально выйти из гражданства республики, если не будет соответствующего указа президента. Об этом в среду, 12 июля, заявил пресс-секретарь миграционной службы страны Сергей Гунько, комментируя принятые Госдумой поправки, упрощающие процесс получения паспорта и вида на жительство в России для украинцев.

«Процедура выхода из гражданства Украины прописана в законе "О гражданстве Украины", и изменить эту процедуру, этот закон может только Верховная Рада Украины. То есть независимо от любых решений любых государств мира процедура останется такой, как и была, и граждане, которые не вышли из гражданства согласно закону Украины, они остаются гражданами Украины», — сказал Гунько, подчеркнув, что «прекращение гражданства Украины — это только указ президента Украины».

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Ранее 12 июля Госдума поддержала поправки, согласно которым украинцам смогут выдать российский паспорт без подтверждения об отказе от украинского гражданства со стороны Киева. Предполагается, что желающие стать россиянами должны будут подписать и нотариально оформить заявление об отказе от гражданства Украины. Затем одна копия документа направляется в миграционную службу России, а вторая — на Украину.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил эти изменения накануне. Поправки предполагается внести в законопроект об отзыве гражданства у лиц, осужденных за терроризм.

Согласно действующему законодательству, для получения российского паспорта человек должен предоставить справку от профильного ведомства государства, от гражданства которого он отказывается.