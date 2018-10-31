В России предложили создать отдельные тюрьмы для террористов

Депутаты Госдумы планируют представить проект закона о содержании в отдельных тюрьмах осужденных за террористические преступления. Об этом агентству РИА Новости рассказал первый замруководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
«Уже около года мы с коллегами по фракции разрабатываем законопроект, которым предусматривается содержание осужденных за преступления террористической направленности в отдельных тюрьмах. На следующей неделе мы представим согласованный текст законопроекта», — пояснил он, уточнив, что речь идет о поправках в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.
В феврале Шхагошев обратил внимание на то, что раздельное содержание террористов и остальных преступников не является новшеством в мировой практике, отметив соответствующий опыт Израиля, Марокко и ряда ближневосточных стран. По его подсчетам, всего в России в тюрьмах содержатся 619 тысяч заключенных, а законопроект об отдельных тюрьмах для террористов коснется от 1 до 4 тысяч заключенных.
В июле 2017 года депутат внес законопроект об ужесточении наказания за вербовку в ряды террористов. Он предложил сажать вербовщиков пожизненно.