Тюремщики пожаловались на исламистов в российских колониях

Федеральная служба исполнения наказаний России обратилась к духовным управлениям мусульман за помощью в работе с осужденными представителями радикальных течений ислама, число которых увеличивается. Об это пишет «Коммерсантъ».

Заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый рассказал, что в российских тюрьмах столкнулись с проблемой приверженцев «агрессивных течений ислама, которые (...) приходят из-за границы» — сейчас в колониях находятся 29 тысяч осужденных из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

«Там масса других течений ислама, которые начинают агрессивно влиять на внутреннюю обстановку в местах лишения свободы»,— пояснил Рудый. В одной из колоний, где половину осужденных составляли выходцы из республик Средней Азии, произошли беспорядки. Религиозная община вступила в конфликт с «общетюремной субкультурой», и в итоге пришлось пойти на силовой вариант решения проблемы. Другие подробности не сообщаются.

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«У нас есть фашисты, националисты, мы умеем с ними работать. Но с людьми, которые проповедуют агрессивные формы ислама, до конца работать не умеем»,— признал заместитель директора ФСИН.

Он добавил, что распорядился выяснить, какие течения ислама исповедуют осужденные за терроризм и экстремизм и, если будет нужно, обратиться к помощи имамов.

В начале февраля член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил о необходимости создания отдельных тюрем для террористов. Он подготовил поправки в Уголовно-исполнительный кодекс и внес законопроект в Госдуму в декабре прошлого года. Необходимость раздельного содержания в тюрьмах осужденных по террористическим статьям депутат объяснил исключением возможности вербовать в местах лишения свободы новых подельников.

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