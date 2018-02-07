Омские заключенные слепили из снега «Тополь-М» в натуральную величину

В Омской области заключенные исправительной колонии № 6 слепили из снега мобильную пусковую установку ракеты «Тополь-М», говорится на сайте регионального управления ФСИН.

Снежную скульптуру в течение 15 дней возводили семеро осужденных.

«Все детали "Тополь-М" сделаны максимально подробно, габариты лишь немного уступают оригиналу: 13,5 метра в длину, 3,5 метра в ширину и более 2,5 метра в высоту», — сообщили в ведомстве. Корпус, колеса и окна тягача окрашены для большего сходства с оригиналом. Установку также украшает российский триколор.

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В 2017 году украшением плаца той же исправительной колонии была снежная «Аврора», построенная к столетию революции.

В декабре прошлого года сообщалось, что омские заключенные научились шить игровые площадки и домики для домашних животных. По мнению руководства исправительного учреждения, эта продукция востребована на рынке.

6 февраля SpaceX провела первый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Запуск состоялся 6 февраля в 23:45 по московскому времени с пускового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во Флориде. Стартовое окно запуска открылось в 21:30 мск и компания несколько раз переносила пуск из-за сильного ветра. В SpaceX называют новый Falcon мощнейшей в мире ракетой. Ее максимальная грузоподъемность — почти 64 тонны, на Марс ракета сможет доставить около 17 тонн груза.

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