VIP-камеры в Матросской Тишине устроил «решальщик» Дионисий

Главным спонсором евроремонта в СИЗО Матросская Тишина, в результате которого там появились VIP-камеры, стал осужденный за мошенничество на 150 миллионов рублей Дионисий Золотов. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает Business FM со ссылкой на источник, хорошо знакомый с заключенным.

По его словам, пожертвование для СИЗО сиделец оформил официально как «гуманитарную помощь» через своих адвокатов. «В СИЗО он отправил плитку, краску, пластиковые окна, новую сантехнику и даже энергосберегающие лампочки. За счет предоставленных стройматериалов были отремонтированы полностью 10 камер, которые заселены следственно-арестованными. Остальная половина этажа (еще 10 камер) уже готова на 70 процентов», — рассказал адвокат Иван Миронов.

По его словам, за счет Золотова также был построен второй КПП, «о котором давно мечтали все следователи и адвокаты». «На пятом этаже отремонтировали коридоры, отремонтирована и запущена прачечная с современным оборудованием, которая обслуживает весь корпус (до 600 человек), а также новые тренажеры для спортзала», — продолжает защитник. Ремонт на пятом этаже второго корпуса шел около полугода.

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«Все контролирующие государственные и общественные организации следили за его ходом, горячо приветствуя частную инициативу по улучшению условий содержания под стражей арестованных», — сказал он. Адвокат полагает, что действия его подзащитного по спонсированию ремонта нельзя расценивать как возможный подкуп администрации. «Все было сделано за счет пожертвований, не деньгами, а краской, цементом и плиткой. Какие взятки? Это полный бред», — считает Миронов. Он пояснил, что в изоляторах вся бытовая техника — холодильники и телевизоры — обычно покупается родственниками заключенных.

По мнению адвоката, проспонсировав ремонт, арестованный получил «моральное право посидеть несколько месяцев в нормальных условиях».

Пресса называет Дионисия Золотова «решальщиком». На основании его показаний был осужден на 10 лет за взятки бывший начальник УВД Западного округа Москвы Владимир Рожков. По заявлению Золотова незаконно был арестован владелец компании «Королевская вода» Иосиф Бадалов.

По результатам проверки, проведенной в СИЗО после выхода статьи об улучшенных камерах, был уволен заместитель начальника изолятора, еще трех сотрудников привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. В то же время в прокуратуре Москвы заявили, что никаких VIP-камер в Матросской Тишине не было, а речь шла лишь о различии между обычными и отремонтированными помещениями для арестантов.

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