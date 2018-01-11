В VIP-камерах «Матросской тишины» нашли холодильники и коврик со львами

112 / Telegram

В сети появились кадры, снятые в камерах московского следственного изолятора «Матросская тишина», которые оборудованы значительно лучше остальных. Снимки опубликованы в Telegram-канале 112.

Судя по фотографиям, в одном из таких помещений есть отдельный санузел с раковиной и унитазом, а на входе стоит маленькая обувная тумба и лежит коврик со львами. Также показан номер камеры — 275.

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РЕН ТВ публикует кадры из нескольких подобных помещений под номерами 274 и 276. В одном из них есть холодильник и чайник, но по площади оно небольшое. Показана и камера большего размера: в ней стоят шкафчики для посуды, накрытый клеенкой стол и скамейки.

Все запечатленные на снимках койки застелены чистым постельным бельем, некоторые заправлены покрывалами.

По результатам проверки, проведенной в СИЗО после выхода статьи об улучшенных камерах, был уволен заместитель начальника изолятора, еще трех сотрудников привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. В то же время в прокуратуре Москвы заявили, что никаких VIP-камер в «Матросской тишине» не было, а речь шла лишь о различии между обычными и отремонтированными помещениями для арестантов.

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