Российских террористов решили собрать в одном месте

России нужны отдельные тюрьмы для террористов. Об этом в рамках совещания в Нальчике на площадке Совета безопасности Кабардино-Балкарской Республики заявил автор соответствующего законопроекта, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, сообщает «Парламентская газета».

Шхагошев отметил, что в поддержку идеи инициативы об отдельном содержании осужденных по «террористическим» статьям проведено много подсчетов.

«Конечно, представители ФСИН указывали на возможные экономические затраты при реализации данной инициативы. Но я обратил их внимание на то, что всего в России в тюрьмах содержатся 619 тысяч заключенных, а законопроект об отдельных тюрьмах для террористов коснется от 1 до 4 тысяч заключенных», — сказал парламентарий. Таким образом, по его подсчетам, понадобится два новых исправительных учреждения.

По данным ТАСС, Шхагошев подготовил поправки в Уголовно-исполнительный кодекс и внес законопроект в Госдуму в декабре прошлого года. Необходимость раздельного содержания в тюрьмах осужденных по террористическим статьям депутат объяснил исключением возможности вербовать в местах лишения свободы новых подельников. Политик обратил внимание на то, что раздельное содержание террористов и остальных преступников не является новшеством в мировой практике, отметив соответствующий опыт Израиля, Марокко и ряда ближневосточных стран.

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