Трамп отказался закрывать тюрьму Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп подписал приказ о сохранении военной тюрьмы в Гуантанамо, что отменяет распоряжение его предшественника Барака Обамы о ее закрытии. Об этом сообщает The Washingtion Post.

«Террористы, которые устраивают такие вещи, как взрывы в гражданских больницах, — это зло. Когда возможно, у нас нет другого выбора, кроме как уничтожать их. Когда необходимо, мы должны иметь возможность задерживать и допрашивать их. Но надо понимать: террористы — это не просто преступники. Это незаконные вражеские комбатанты», — пояснил американский лидер.

По его словам, в 2017 году страна выпустила сотни опасных боевиков «только для того, чтобы снова встретиться с ними на поле боя», включая лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

По данным аппарата директора Национальной разведки США, около 17 процентов из 728 освобожденных из Гуантанамо вернулись к боевым действиям, 12 процентов подозреваются в этом.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых властями США в различных преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба). 21 января 2009 года занимавший тогда должность президента США Барак Обама подписал распоряжение о расформировании тюрьмы. Лагерь должен был закрыться в течение года. Однако решение президента не было исполнено, тюрьма продолжает функционировать.