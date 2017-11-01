Трамп задумался об отправке нью-йоркского террориста в Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вариант отправки подозреваемого в совершении теракта в Нью-Йорке Сайфулло Саипова в тюрьму в Гуантанамо. Об этом он сказал перед совещанием с членами кабинета в Белом Доме, сообщает Reuters в среду, 1 ноября.

«Я определенно рассмотрю это, да. Я определенно рассмотрю возможность отправки его в Гуантанамо», — заявил глава государства на вопрос журналиста. Телеканал C-SPAN разместил видеозапись ответа на своей странице в Twitter.

Ранее 1 ноября стали известны подробности допроса Саипова, проведенного следователями в больнице. Сотрудники спецслужб рассказали, что он не раскаивается в содеянном и практически хвастается преступлением. Отмечается, что мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов США.

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Саипов 31 октября на арендованном грузовике совершил наезд на пешеходов, а также столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей-инвалидов. Затем он со словами «Аллаху Акбар!» выскочил из кабины с травматическим и пейнтбольным пистолетами в руках. Полицейские ранили его и задержали. Из-за действий преступника погибли восемь человек, 15 пострадали.

25 января Трамп поручил спецслужбам изучить возможность возобновления работы тайных тюрем ЦРУ за пределами страны.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых властями США в различных преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба). 21 января 2009 года занимавший тогда должность президента США Барак Обама подписал распоряжение о расформировании тюрьмы. Лагерь должен был закрыться в течение года. Однако решение президента не было исполнено, тюрьма продолжает функционировать.