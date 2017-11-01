Раскрыты подробности допроса нью-йоркского террориста

Террорист Сайфулло Саипов, устроивший умышленный наезд на пешеходов в Нью-Йорке, не раскаивается в содеянном и практически хвастается преступлением. Об этом стало известно NBC New York из разговора с источником в следствии.

Властям удалось допросить Саипова, который находится в больнице в критическом, но стабильном состоянии с пулевым ранением живота. В фургоне, на котором он совершал преступление, нашли нож и записку с текстом «ИГ живет вечно!» (запрещенная в РФ группировка Исламское государство — прим. «Ленты.ру»).

Материалы по теме В Нью-Йорке террорист протаранил и расстрелял прохожих Жертвами выходца из Узбекистана стали восемь человек

По данным следствия, Саипов хорошо ориентировался в месте, где совершал теракт, однако неясно, планировал ли он конкретный маршрут заранее. Он не был на учете в правоохранительных органах, однако его имя было связано с другим человеком, за которым власти следили.

Ранее 1 ноября стало известно, что преступник выиграл вид на жительство в лотерею.

Саипов 31 октября, управляя арендованным грузовиком, совершил наезд на пешеходов, а также столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей-инвалидов. Саипов выскочил из кабины со словами «Аллаху Акбар!» и травматическим и пейнтбольным пистолетами в руках. Полицейские ранили его и задержали. Из-за действий преступника погибли 8 человек, 15 пострадали.