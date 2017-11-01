Раскрыто содержание записки нью-йоркского террориста

Выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, устроивший днем 31 октября теракт в Нью-Йорке, незадолго до атаки написал на листе бумаги, что совершит нападение во имя террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщает телеканал CNN.

Материалы по теме В Нью-Йорке террорист протаранил и расстрелял прохожих Жертвами выходца из Узбекистана стали восемь человек

Написанную на английском языке записку полицейские нашли в грузовике, на котором Саипов наехал на людей.

Ранее сообщалось, что террорист умышленно направил свой грузовик в школьный автобус с детьми-инвалидами. Свидетели произошедшего рассказали полиции, что находящийся за рулем грузовика Саипов резко повернул свое транспортное средство в сторону автобуса с инвалидами, а после столкновения выскочил из него и с криками «Аллаху Акбар!» начал стрелять по людям.

В результате теракта погибло восемь человек, еще 15 пострадали. Подозреваемый был ранен полицейскими, задержан и находится в больнице.

Наезд был совершен неподалеку от небоскреба One World Trade Center. Он построен неподалеку от места, где находились башни-близнецы, разрушенные в результате терактов 11 сентября 2001 года.