Устроивший теракт на Манхэттене оказался выходцем из Узбекистана

Сайфулло Саипов, устроивший днем 31 октября теракт в Нью-Йорке, является выходцем из Узбекистана. Об этом телеканалу NBC 4 New York рассказали источники с спецслужбах.

29-летний Саипов прибыл в США в 2010 году. Последнее время он проживал в городе Тампа, штат Флорида. При нем были обнаружены водительские права этого штата.

— The Daily Beast (@thedailybeast) 31 октября 2017, 22:14

Также известно, что Саипов родился в феврале 1988 года. Место рождения террориста пока не обнародовано.

По данным MSNBC, в результате теракта погибло восемь человек, еще 15 пострадали. Очевидцы произошедшего утверждают, что во время стрельбы мужчина кричал «Аллаху Акбар!». Власти признали произошедшее терактом. Подозреваемый был ранен полицейскими, задержан и находится в больнице.

Инцидент произошел в 15:15 по местному времени (22:15 мск). Водитель автомобиля направил транспортное средство на людей на велосипедной дорожке, врезался в школьный автобус, а затем открыл огонь по людям.

Наезд был совершен неподалеку от небоскреба One World Trade Center. Он построен неподалеку от места, где находились башни-близнецы, разрушенные в результате терактов 11 сентября 2001 года.