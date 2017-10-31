Число погибших в инциденте в Нью-Йорке увеличилось до шести

Число погибших в результате наезда грузовика на людей и стрельбы в нью-йоркском районе Манхэттен увеличилось до шести, еще несколько человек пострадали, передает телеканал CNN.

Инцидент произошел в 15:15 по местному времени (22:15 мск). Отмечается, что водитель грузовика направил транспортное средство на людей на велосипедной дорожке, врезался в школьный автобус, а затем открыл огонь по людям.

Согласно источникам телеканала Fox News, водитель кричал «Аллах Акбар!». Сообщается, что полицейские ранили подозреваемого ногу и задержали его. Стражи порядка считают, что наезд был совершен намеренно, на месте работает антитеррористическая группа ФБР. Как и в случае европейских терактов, пикап в Нью-Йорке был арендован.

Отмечается, что наезд был совершен неподалеку от небоскреба One World Trade Center. Он построен неподалеку от места, где находились башни-близнецы, разрушенные в результате терактов 11 сентября 2001 года.