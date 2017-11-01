Названо имя нью-йоркского террориста

Мужчину, который 31 октября совершил теракт в Нью-Йорке, зовут Сайфулло Саипов (Sayfullo Saipov). Об этом сообщает ABC News в своем Twitter.

По данным телеканала, это 29-летний житель штата Флорида.

Информация пока что не подтверждена официально.

По данным MSNBC, погибло восемь человек, еще 15 пострадали. Очевидцы произошедшего утверждают, что во время стрельбы мужчина, похожий на выходца с Ближнего Востока, кричал «Аллаху Акбар!». Власти признали произошедшее терактом. Подозреваемый был ранен полицейскими, задержан и находится в больнице.

Инцидент произошел в 15:15 по местному времени (22:15 мск). Водитель автомобиля направил транспортное средство на людей на велосипедной дорожке, врезался в школьный автобус, а затем открыл огонь по людям.

Наезд был совершен неподалеку от небоскреба One World Trade Center. Он построен неподалеку от места, где находились башни-близнецы, разрушенные в результате терактов 11 сентября 2001 года.



