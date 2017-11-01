Манхэттенский террорист перед атакой выиграл в лотерею грин-карту

Уроженец Узбекистана 29-летний Сайфулло Саипов, подозреваемый в совершении теракта в центре Манхэттена, выиграл грин-карту в лотерее и приехал в США. Об этом сообщает Santa Monica Observer.
Программу розыгрыша виз Diversity Immigrant Visa («Визы для иммигрантов разных национальностей») реализует Госдеп США. Ежегодно разыгрывается 55 тысяч виз для стран с низким уровнем иммиграции в Соединенные Штаты.
Отмечается, что компьютер определяет победителей лотереи путем случайного выбора.
31 октября находившийся за рулем арендованного грузовика Саилов умышленно совершил наезд на пешеходов, а также столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей-инвалидов. Выбежавший из салона мужчина со словами «Аллаху Акбар!» начал стрелять по людям. В результате погибли восемь человек, еще 15 пострадали.
Подозреваемого ранила и задержала полиция. В настоящее время он находится в больнице. На месте теракта найдено водительское удостоверение мужчины. Сообщается, что он прибыл в США в 2010 году и последнее время проживал в городе Тампа, штат Флорида.