В Сирии с начала месяца убили 35 военных

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) активизировала нападения на территории Сирии, атакуя пути снабжения как правительственных войск, так и вооруженной оппозиции. Об этом сообщает Al Masdar News.

Только в апреле ИГ совершило не менее шести нападений на пути снабжения Сирийской арабской армии из Пальмиры в Дейр-эз-Зор. Более 35 военнослужащих погибли, еще 10 попали в плен.

Армия отправила большое число подкреплений для защиты автомагистрали между Дамаском и Багдадом, которую в дальнейшем планируется восстановить. Если нападения продолжатся, то открытие трассы может быть отложено, что помешает Ирану транспортировать нефть в Сирию.

16 апреля сообщалось, что боевики-джихадисты дважды за сутки атаковали Алеппо. Погибли по меньшей мере 11 гражданских лиц, ранены еще 12 человек.

12 апреля стало известно, что Сирийская арабская армия дважды с начала месяца теряла конвой на маршруте Пальмира — Дейр эз-Зор. По мнению командования правительственных сил, колонны попадали в засаду ИГ.

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