Джихадисты дважды за сутки атаковали Алеппо

Боевики из джихадистской повстанческой группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») дважды за сутки атаковали сирийский город Алеппо. Об этом 15 апреля сообщило ливанское издание Al Masdar News.

Сообщается, что исламисты использовали реактивные системы залпового огня «Град». С их помощью они обстреляли район Джумейя, нанеся серьезный ущерб зданиям. Число погибших и пострадавших пока неизвестно.

Ранее, 14 апреля, атака ХТШ привела к гибели по меньшей мере 11 гражданских и ранению еще 12 человек.

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В ответ на нападение боевиков Сирийская арабская армия (САА) ударила ракетами класса «земля-земля» по северо-западному пригороду Алеппо, где, предположительно, находятся позиции ХТШ.

10 апреля сообщалось, что российские военные покинули Тель-Рифат — ключевой город в провинции Алеппо на севере Сирии.

До этого стало известно, что силы САА начали масштабное наступление на северо-западе страны. Оно стартовало в ответ на совершенную за день до этого атаку исламистов.

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