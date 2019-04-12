ИГ снова появилось у Пальмиры

Сирийская арабская армия второй раз за апрель потеряла конвой, который должен был проехать по маршруту Пальмира — Дейр эз-Зор. Командование правительственных сил считает, что колонна могла попасть в засаду, устроенную террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России), пишет ливанское издание Al Masdar News со ссылкой на источники.

Сообщается, что армейский штаб в Пальмире потерял связь со вторым конвоем после того, как он выехал из этого города в Дейр эз-Зор. Группа, направленная на поиски колонны, не обнаружила ни следов транспортных средств, ни военнослужащих.

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Издание отмечает, что террористы нападают на конвой сирийской армии в течение последних двух месяцев. В результате этих засад погибли или попали в плен несколько солдат.

Жертвами одной из засад, которую джихадисты устроили в феврале в провинции Дейр эз-Зор, стали трое российских военных. Они вступили в бой и пропали без вести, их гибель была подтверждена позднее. Также в сети было опубликовано видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских офицеров.

Боевики ИГ впервые взяли контроль над Пальмирой в 2015 году. В марте 2016-го город был освобожден силами сирийской армии и российского спецназа, однако в конце того же года его вновь захватили террористы. Повторно Пальмира была освобождена к марту 2017-го.

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