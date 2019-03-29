«Спящие» джихадисты напали на сирийских военных

Спящая ячейка террористов совершила атаку на бойцов сирийской армии в городе Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Al-Masdar News.

По данным сирийских военных, боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») напали на 4-ю дивизию сирийской армии в понедельник, 25 марта. В результате погибли два человека, в том числе офицер.

В распространенном сообщении уточняется, что военным удалось отразить атаку. Других деталей произошедшего не приводится.

Отмечается, что это первая атака на сирийскую армию с тех пор, как «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Сирийская свободная армия», одна из крупнейших вооруженных группировок сирийской оппозиции, были вытеснены из города.

В провинции Дейр-эз-Зор продолжаются бои против джихадистов.

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