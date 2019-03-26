Турецкие военные внезапно придвинулись к курдам

Вооруженные силы Турции за день переместили свои войска на линию фронта с курдами на севере сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает Al Masdar News.

По информации источников издания, турецкие военные передислоцировались 25 марта. Отмечается, что сначала они заняли позиции в районе города Телль-Рифат, которые до этого удерживали бойцы «Сирийской свободной армии» (ССА) — одного из крупнейших объединений вооруженных группировок. Затем военные придвинулись к территории, контролируемой курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG).

Собеседник отметил, что маневр был совершен в тот момент, когда Россия и Турция готовятся открыть шоссе, соединяющее сирийский Алеппо и турецкий Газинтеп. Планируется, что вдоль трассы для обеспечения безопасности всех передвигающихся по ней будут дежурить российские и турецкие военные. Магистраль является главной на севере Сирии, по ней ранее проходили основные торговые маршруты между двумя странами.

Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США. В декабре 2018 года Эрдоган заявлял, что Анкара готовит новые военные операции против террористов на сирийской территории.

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