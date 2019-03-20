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В Европе обвинили Турцию в поддержке «Исламского государства»

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Милош Земан

Турция фактически является союзником террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, передает ТАСС.

«Именно Турция, несмотря на то, что она является членом НАТО и хочет вступить в Евросоюз, в который маловероятно будет принята, выступала посредником в логистических операциях по снабжению ИГ, когда [группировка] оккупировала значительную часть Сирии и Ирака», — сказал он, выступая перед жителями в ходе поездки по Карловарскому краю. В качестве примера Земан привел вывоз нефти с подконтрольной террористам территории. По его словам, именно из-за такого союзничества турки нападают на курдов.

Президент Чехии также отметил, что сейчас турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган проводит политику исламизации страны. В результате сейчас она превратилась из секулярного государства в государство, исповедующее исламскую идеологию. «А из этого логически следует, что оно стоит близко к исламским радикалам», — сказал Земан.

Ранее чешский президент уже выступал против вхождения Турции в Европейский союз из-за того, что Анкара ведет себя как соратник ИГ. Он указывал, что отношения с Турцией нужно выстраивать с осторожностью.

Чехия — парламентская республика, и президент исполняет в ней в основном представительские и церемониальные функции.

Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и его вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США. В декабре 2018 года Эрдоган заявлял, что Анкара готовит новые военные операции против террористов на сирийской территории.

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