Курды захватили лагерь террористов ИГ

Бойцы союза курдских и арабских группировок «Демократические силы Сирии» (ДСС) захватили лагерь террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил представитель информационной службы союза Мустафа Бали, передает Reuters.

«Это не объявление победы, но это значительный прогресс в борьбе против ИГ», — сказал он. В пресс-службе ДСС подчеркнули, что операция по освобождению последнего оплота джихадистов в городе Багуз на границе с Ираком все еще продолжается.

«Лагерь находится в руках наших бойцов, часть террористов сдалась в плен, остальные укрылись в подземных бункерах», — отметил Бали. При этом агентство отмечает, что в ДСС не уверены, последует ли ответная атака со стороны ИГ.

18 марта сообщалось, что террористы ИГ отправили в бой за последний оплот Дейр-эз-Зоре около сотни женщин и детей.

«Демократические силы Сирии» ведут наступление на остатки ИГ близ Багуза. Бали сообщал, что джихадисты начали массово сдаваться.

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