Израиль предложил Путину и Трампу план по сирийскому урегулированию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу план по разрешению сирийского кризиса. Об этом во вторник, 26 марта, сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный источник в Израиле.

По данным собеседника издания, ранее российский лидер уже выразил заинтересованность в предложенном плане, который в том числе предполагает вывод с территории Сирии иранских сил.

Других подробностей источник не привел, однако при этом он не исключил, что вопрос сирийского урегулирования будет рассматриваться в трехстороннем режиме с участием США, России и Израиля.

25 марта Нетаньяху встретился с американским лидером в Вашингтоне. В ходе встречи Трамп, в частности, подписал указ о признании Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые с 1944 года принадлежали Сирии и были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Официальный Дамаск назвал подобное решение «вопиющим нападением на суверенитет и территориальную целостность» страны. В России отметили, что США таким образом мешают урегулированию ситуации в Сирии.

С российским президентом израильский премьер-министр встретился в ходе визита в Москву в конце февраля, передавал ТАСС. Отмечалось, что одной из главных тем переговоров лидеров двух стран стал Иран.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В 2014 году возглавляемая США международная коалиция начала наносить удары по позициям террористов на территории республики. Осенью 2015-го по официальной просьбе сирийского правительства к борьбе с боевиками присоединилась и Россия.

Кроме того, содействие сирийским правительственным войскам оказывают иранские силы, при этом Израиль и США активно требуют их ухода из страны. Еврейское государство неоднократно указывало, что намерено противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с исламистским движением «Хезболла».

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