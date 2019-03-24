Сирийские боевики устроили газовую атаку

21 человек был доставлен в больницу сирийского города Саклабия после обстрела этого населенного пункта боевиками. Об этом сообщает государственное информагентство SANA.

У всех пострадавших симптомы отравления боевыми газами. Уточняется, что террористы запустили в сторону города несколько ракет.

В январе сообщалось, что боевики из группировок «Аджнад Аль-Кавказ», «Джейш Аль-Изза» и «Исламское движение Восточного Туркестана» (запрещено в России) с помощью беспилотников доставили в ряд провинций Сирии 500 литров отравляющих веществ для последующего проведения химатак.

15 марта в российском МИД выразили «серьезную обеспокоенность» сообщениями о готовящихся боевиками инсценировок с применением отравляющих веществ при поддержке «Белых касок».

В апреле 2018 года СМИ сообщили о химической атаке на сирийский город Дума. По их данным, тогда погибли мирные жители. Медиа широко распространили ролик организации «Белые каски», где были изображены врачи, спасающие людей от отравления газом. 14 апреля США нанесли ракетный удар по стране.

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