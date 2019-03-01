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ОЗХО заявила о применении хлора в сирийской Думе

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Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) пришла к выводу, что во время химической атаки в апреле 2018 года в сирийской Думе использовали хлор. Об этом сообщили в пресс-службе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает ТАСС.

Согласно результатам расследования, в качестве оружия использовался «токсичный химикат», содержащий в себе хлор. Само вещество, возможно, было молекулярным хлором.

Отмечается, что в ходе расследования МУФС проанализировала показания свидетелей, результаты токсикологического и баллистического анализа, а также результаты анализа медико-биологических образцов и образцов из окружающей среды.

В апреле 2018 года сообщалось, что на Думу сброшена хлорная бомба, пострадали и погибли мирные жители. Запад обвинил в этом президента Сирии Башара Асада, так как правительственные войска тогда освобождали город от террористов. В качестве доказательств использовался ролик благотворительной организации «Белые каски», на котором врачи якобы спасали гражданских от отравляющих веществ. 14 апреля того же года США нанесли по республике массированный ракетный удар.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО. Россия назвала атаку в сирийской Думе постановкой иностранных спецслужб. Позже ОЗХО нашла на территории Думы следы хлорина.

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