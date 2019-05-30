Россия продолжила бомбить Идлиб после провальных переговоров с Турцией

Российские истребители начали наносить авиаудары в сирийской провинции Идлиб после провала переговоров с Турцией о прекращении огня. Об этом сообщает AMN.

По словам источника издания, переговоры о прекращении огня потерпели крах после того, как Турция потребовала, чтобы Сирийская арабская армия (САА) покинула все районы, захваченные ею в провинции Хама. Сообщается, что Россия отказалась идти на эти условия и возобновила свою воздушную кампанию в провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что сирийская армия пока не получила разрешение продолжать свое наступление на джихадистов в Хаме.

22 мая сирийские боевики безрезультатно запустили 17 ракет из района Идлиба в сторону российской авиабазы. Предыдущий ее обстрел запрещенной в России террористической группировкой «Джабхат ан-Нусра» произошел 20 мая. Все снаряды были уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!