Кремль отреагировал на призыв Трампа по Идлибу

Для нейтрализации террористов, совершающих обстрелы из Идлиба, принимаются необходимые меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 3 июня.

«Безусловно, обстрелы террористов из Идлиба являются неприемлемыми, и принимаются меры для нейтрализации таких огневых позиций», — сказал он, комментируя призыв президента США Дональда Трампа к России о прекращении бомбардировок на территории сирийской провинции Идлиб.

Ранее в понедельник Трамп в своем Twitter-аккаунте написал, что до него «дошли слухи» о том, что Россия, Сирия и Иран бомбят Идлиб и «без разбора убивают» мирных жителей.

30 мая стало известно, что российские истребители начали наносить авиаудары в районе Идлиба.

Москва неоднократно отвергала обвинения западных политиков в нарушении гуманитарного права в ходе борьбы с террористами в Идлибе. Российская сторона подчеркивает, что ведет борьбу против террористов.

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