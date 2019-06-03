Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.

Как отметил Трамп, до него «дошли слухи» о том, что Россия, Сирия и Иран «бомбят» Идлиб и «без разбора убивают» мирных жителей.

«Мир следит за этой бойней. Какова цель, что это даст вам? Остановитесь!», — призвал американский лидер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США признать свои преступления в Сирии. По мнению ведомства, Запад умалчивает о последствиях своих действий в регионе.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.

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