США подивились российской поддержке Асада

Москве не обязательно поддерживать сирийского президента Башара Асада для защиты своих интересов. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает «Интерфакс».

По его словам, в Вашингтоне считают, что российская сторона по меньшей мере хочет сохранить свое военное присутствие в Сирии в долгосрочной перспективе, стабилизировать ситуацию в этой стране и добиться ликвидации террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В то же время она совершает ошибку, поддерживая Асада, поскольку может использовать и другие варианты, сказал Джеффри. Подробностей он не привел.

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Спецпредставитель добавил, что Москва может сыграть две роли в сирийском конфликте. Первая — это помочь с его разрешением, вторая — «сделать так, чтобы конфликт еще больше обострился».

Джеффри также указал, что Россия должна присоединиться к сдерживанию Ирана.

В марте сообщалось, что Вашингтон угрожает арабским странам санкциями за попытки восстановить отношения с Асадом. Россия в то же время якобы подталкивает лидеров арабских стран к налаживанию контактов с Дамаском.

В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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