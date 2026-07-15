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12:53, 15 июля 2026Культура

Митя Фомин назвал свой хит русскоязычным гимном надежды

Певец Митя Фомин назвал песню «Все будет хорошо» русскоязычным гимном надежды
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российский певец Митя Фомин, известный по выступлениям в составе популярной группы Hi‑Fi, оценил свой сольный трек «Все будет хорошо». Его слова приводит Пятый канал.

Артист признался, что композиция изменила его творческую судьбу. По словам Фомина, песня стала «русскоязычным гимном надежды, гармонии и созидания», а секрет ее популярности состоит в простой мелодии и глубоком смысле.

«Это мантра, девиз, лозунг, молитва, манифест. Сейчас очень многие психологи говорят о том, что мы должны себя программировать на положительный лад. И эта песня, слава Богу, не перестает вдохновлять людей по всему миру», — пояснил певец.

Ранее Фомин заявил, что готов к воссоединению группы Hi‑Fi. По словам Мити, он отправится в гастрольный тур, если поймет, что у поклонников коллектива есть такой запрос. При этом певец пожаловался, что после ухода из группы за ним несправедливо закрепился негативный имидж.

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