Митя Фомин высказался о воссоединении Hi-Fi

Певец Митя Фомин заявил, что воссоединение группы Hi‑Fi зависит не от него

Российский певец Митя Фомин, известный по выступлениям в составе популярной группы Hi‑Fi, заявил, что готов к воссоединению коллектива. Его слова приводит МУЗ-ТВ.

Артист признался, что решение о воссоединении с бывшими коллегами зависит не только от него. Более того, такие попытки уже были предприняты ранее. По словам Мити, он готов отправиться в гастрольный тур, если поймет, что у поклонников коллектива есть такой запрос.

Также Фомин пожаловался, что после ухода из группы за ним несправедливо закрепился негативный имидж. «Меня считают исчадием ада, виновником вообще всего плохого, что происходит сейчас на планете Земля», — заявил Митя и уточнил, что на самом деле является очень покладистым и адекватным.

Известно, что Hi‑Fi начала концертную деятельность в 1998 году, когда в состав группы входили сам Фомин, а также Тимофей Пронькин и Оксана Олешко. В 2009 году Митя решил покинуть группу ради сольной карьеры.

Ранее Фомин прокомментировал скандал вокруг продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. Митя высказался в защиту коллеги и заявил, что она не виновата в сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что жалеет о случившемся и «врагу не пожелает» критики, с которой столкнулась Долина.