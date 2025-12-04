Реклама

13:47, 4 декабря 2025Культура

Митя Фомин заступился за Долину

Певец Митя Фомин пожалел Ларису Долину на фоне скандала с продажей квартиры
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский певец Митя Фомин прокомментировал скандал вокруг продажи и возвращения квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

Фомин высказался в защиту коллеги и заявил, что она не виновата в сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что жалеет о случившемся и «врагу не пожелает» критики, с которой столкнулась Долина. По словам исполнителя, ему жаль потраченные нервные клетки всех участников скандала.

«Артистка здесь ни при чем, и те, кто продает недвижимость, ни при чем. Надо правильно расставлять акценты в этой жизни», — указал Фомин.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что теперь карьера Ларисы Долиной рассматривается исключительно через призму скандала с квартирой. Он подчеркнул, что многолетняя творческая карьера артистки «очень сильно замарана».

