Помпео назвал три точки сближения России и США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи были успешными. Об этом он рассказал в разговоре с Fox News Radio.

Он подчеркнул, что есть три сферы, в которых стороны могли бы сотрудничать. Одна из них — ситуация в Афганистане. По словам Помпео, Россия и США ощущают террористическую угрозу, которая может исходить из этого региона, и должны предпринять меры, чтобы сократить там насилие.

Вторая точка соприкосновения — Северная Корея. Госсекретарь США уверен, что российская сторона также как и американская заинтересована в том, чтобы в регионе не было «ядерных материалов».

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Третья область, в которой Вашингтон и Москва должны взаимодействовать, по мнению Помпео, — борьба с терроризмом. Политик напомнил, что раньше работал директором ЦРУ и знает, что обеспечивать безопасность США помогала информация, которую предоставляла Россия. «И я знаю, что мы спасали русским жизни, также предоставляя им информацию с нашей стороны», — добавил он.

Помпео прибыл в Россию 14 мая на переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым. Министр рассказал, что на встрече они обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР, Сирии, Украине, Афганистане, а также иранскую ядерную программу. Лавров назвал переговоры «откровенными и полезными».

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