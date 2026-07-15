Рэпер Scally Milano проиграл три миллиона рублей на полуфинале ЧМ-2026 Франция — Испания

Рэпер Scally Milano поставил 3 000 000 рублей на победу Франции в полуфинале ЧМ и проиграл

Рэпер Scally Milano проиграл три миллиона рублей на полуфинале ЧМ-2026 Франция — Испания. Об этом сообщает Telegram-канал «Ural Mash».

Исполнитель сделал ставку на победу сборной Франции. Испанцы выиграли со счетом 2:0 усилиями Микеля Ойарсабаля и Педро Порро.

Благодаря победе над французами сборная Испании сыграет в финале чемпионата мира с победителем матче Англия — Аргентина. Игра пройдет 19 июля в Нью-Джерси, США. Она начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее клиент букмекерской конторы выиграл 626 миллионов рублей на игре Франция — Испания. Он сделал ставку на то, что французы не смогут переиграть своего соперника в рамках основного времени.