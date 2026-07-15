Курс доллара в России достиг максимума

Курс доллара на межбанковском рынке превысил 78 рублей впервые с 6 июля

В среду, 15 июля, курс доллара на межбанковском рынке превысил 78 рублей впервые за полторы недели. Об этом свидетельствуют данные «Финам».

К 12:47 по московскому времени котировки американской валюты достигли 78,25 рубля. Прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил 0,97 процента, или примерно 76 копеек.

Курс евро продемонстрировал схожую динамику. К тому времени котировки европейской валюты подскочили до 89,36 рубля (плюс 0,97 процента). Курс юаня на Мосбирже, в свою очередь, находился в районе 11,52 рубля.

К концу лета, спрогнозировал инвестиционный советник Игорь Файнман, курс доллара может подняться до 80 рублей. Эксперт указал на растущий спрос россиян на американскую валюту. Этот фактор вкупе с валютными интервенциями Минфина может оказать давление на рубль в обозримом будущем. К концу года, полагает эксперт, российская валюта ослабнет до 80-90 рублей за доллар. На этом фоне Файнман рекомендовал гражданам не рассматривать рубль в качестве «надежной тихой гавани».