Госдеп рассказал о встрече Путина и Помпео

В Госдепартаменте США назвали позитивными переговоры президента России Владимира Путина с американским госсекретарем Майком Помпео в Сочи. Такое заявление сделал спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что в ходе диалога обсуждался процесс сирийского мирного урегулирования, где американцы выступают за деэскалацию. Кроме того, Джеффри заявил, что стороны активизируют политический процесс в рамках ООН.

Помпео 17 мая заявил, что его переговоры с Путиным в Сочи были успешными.

Госсекретарь США прибыл в Россию 14 мая на переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и президентом Путиным. Российский министр рассказал, что на встрече они обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР, Сирии, Украине, Афганистане, а также иранскую ядерную программу. Лавров назвал переговоры откровенными.

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