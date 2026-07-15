Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:53, 15 июля 2026Бывший СССР

На Украине предложили вернуть стране «историческое название» Русь. Как отреагировали в России

Бывший глава МИД Украины Тарасюк призвал переименовать Украину в Русь
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия украла у Украины историческое название Русь, заявил бывший министр иностранных дел республики Борис Тарасюк. По его словам, это произошло в период царствования Петра I.

«От нас никто не требует менять название. Хотя, если бы меняли, я бы предложил название Русь, ведь это наше первоначальное название, которое при Петре I фактически украло Московское царство», — заявил он.

Перспективы смены названия Тарасюк связал с вступлением в Европейский союз (ЕС). В качестве примера он привел требование Греции изменить название Македонии.

Борис Тарасюк

Борис Тарасюк. Фото: Stringer / Reuters

Как подчеркивал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), страна является преемником Руси и якобы должна господствовать над Россией. Чиновник также обвинил россиян в «краже» украинской истории.

Еще в 2022 году единственной законной наследницей Киевской Руси Украину называл президент республики Владимир Зеленский. Аналогичное мнение он высказывал еще до начала специальной военной операции, когда в 2021 году заявлял, что Россия не должна претендовать на наследие Руси, так как русские являются для нее «двоюродными племянниками».

Фото: Jae C. Hong / AP

В России ответили на обвинения Украины

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя инициативу Тарасюка, отметила, что переименование Украины в Русь выгодно России. Киев таким образом «подыгрывает» России, поскольку подобные заявления идут вразрез с политикой Киева, который стремится отказаться от всего русского.

Как же это вдруг они Русью назовутся? Это значит говорить на русском языке: Русь подразумевает под собой это именно. Или они будут искать исторические факты, которые будут говорить, что первоначально не было никакого русского языка?

Светлана Журовадепутат Госдумы

По словам Журовой, у иностранцев «Украина и Россия всегда воспринимались как одно целое». Если Украина вдруг начнет называться Русью, тогда они «вообще не будут это разделять».

Материалы по теме:
«У Европы много хотелок» США взяли паузу в попытках урегулировать конфликт на Украине. Как этим решил воспользоваться Евросоюз?
«У Европы много хотелок»США взяли паузу в попытках урегулировать конфликт на Украине. Как этим решил воспользоваться Евросоюз?
1 июля 2026
«Брат, ты подумай еще раз!» На Украине хотят провести выборы президента. Зачем это нужно Зеленскому и его конкуренту Залужному?
«Брат, ты подумай еще раз!»На Украине хотят провести выборы президента. Зачем это нужно Зеленскому и его конкуренту Залужному?
3 июля 2026
Зеленский объявил о смене правительства Украины. Премьер-министр Свириденко снята с должности. Что об этом известно?
Зеленский объявил о смене правительства Украины. Премьер-министр Свириденко снята с должности. Что об этом известно?
12 июля 2026

В свою очередь, депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что понятие Руси никогда не относилось ко всей территории современной Украины. Поэтому предложение Тарасюка является «галимой липой», подчеркнул парламентарий, отметив, что подобные инициативы Киева направлены на отрицание общности происхождения народов.

Древнее государство изначально формировалось вдоль всего пути «из варяг в греки». То есть на пространстве между Балтийским и Черным морями. Это заявление Тарасюка верно исключительно в том плане, что только часть нынешней Украины была когда-то частью Руси. Зачем эти люди такое говорят — понятно. Они очень хотят делать вид, что украинцы — не русские. Ради этого готовы придумывать любую ахинею

Анатолий Вассермандепутат Госдумы

«То есть от "укров" уже киевский режим отказался? Теперь они "русы"?» — в свою очередь, ответила Тарасюку официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В феврале помощник президента России Владимир Мединский шуткой ответил на вопрос об итогах российско-украинских переговоров в Женеве. По его словам, уроки истории на переговорах с Украиной остановились на периоде Крещения Руси.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Над регионом России уничтожили высокоскоростную воздушную цель
    В России словами о третьей мировой войне ответили на заявление НАТО о Крыме и Калининграде
    В ООН предостерегли судовладельцев от прохода через Ормуз
    Президент одной страны стал бездомным
    В России отреагировали на предложение переименовать Украину в Русь
    Москвичка добилась в суде отмены штрафа за неоплаченный проезд в автобусе
    Стало известно о миллионах евро заработка мужа Каллас от торговли с Россией
    Стало известно о новой волне ударов США по Ирану
    Пропавшая в детстве женщина многие годы жила в 100 метрах от настоящих родителей
    Названа снижающая риск сердечного приступа ягода
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok