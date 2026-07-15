На Украине предложили вернуть стране «историческое название» Русь. Как отреагировали в России

Бывший глава МИД Украины Тарасюк призвал переименовать Украину в Русь

Россия украла у Украины историческое название Русь, заявил бывший министр иностранных дел республики Борис Тарасюк. По его словам, это произошло в период царствования Петра I.

«От нас никто не требует менять название. Хотя, если бы меняли, я бы предложил название Русь, ведь это наше первоначальное название, которое при Петре I фактически украло Московское царство», — заявил он.

Перспективы смены названия Тарасюк связал с вступлением в Европейский союз (ЕС). В качестве примера он привел требование Греции изменить название Македонии.

Борис Тарасюк. Фото: Stringer / Reuters

Как подчеркивал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), страна является преемником Руси и якобы должна господствовать над Россией. Чиновник также обвинил россиян в «краже» украинской истории.

Еще в 2022 году единственной законной наследницей Киевской Руси Украину называл президент республики Владимир Зеленский. Аналогичное мнение он высказывал еще до начала специальной военной операции, когда в 2021 году заявлял, что Россия не должна претендовать на наследие Руси, так как русские являются для нее «двоюродными племянниками».

Фото: Jae C. Hong / AP

В России ответили на обвинения Украины

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя инициативу Тарасюка, отметила, что переименование Украины в Русь выгодно России. Киев таким образом «подыгрывает» России, поскольку подобные заявления идут вразрез с политикой Киева, который стремится отказаться от всего русского.

Как же это вдруг они Русью назовутся? Это значит говорить на русском языке: Русь подразумевает под собой это именно. Или они будут искать исторические факты, которые будут говорить, что первоначально не было никакого русского языка? Светлана Журова депутат Госдумы

По словам Журовой, у иностранцев «Украина и Россия всегда воспринимались как одно целое». Если Украина вдруг начнет называться Русью, тогда они «вообще не будут это разделять».

В свою очередь, депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что понятие Руси никогда не относилось ко всей территории современной Украины. Поэтому предложение Тарасюка является «галимой липой», подчеркнул парламентарий, отметив, что подобные инициативы Киева направлены на отрицание общности происхождения народов.

Древнее государство изначально формировалось вдоль всего пути «из варяг в греки». То есть на пространстве между Балтийским и Черным морями. Это заявление Тарасюка верно исключительно в том плане, что только часть нынешней Украины была когда-то частью Руси. Зачем эти люди такое говорят — понятно. Они очень хотят делать вид, что украинцы — не русские. Ради этого готовы придумывать любую ахинею Анатолий Вассерман депутат Госдумы

«То есть от "укров" уже киевский режим отказался? Теперь они "русы"?» — в свою очередь, ответила Тарасюку официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В феврале помощник президента России Владимир Мединский шуткой ответил на вопрос об итогах российско-украинских переговоров в Женеве. По его словам, уроки истории на переговорах с Украиной остановились на периоде Крещения Руси.