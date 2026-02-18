Реклама

Мединский высказался о переговорах в Женеве фразой «на Крещении Руси остановились»

Мединский ответил на вопрос о переговорах в Женеве шуткой об уроках истории
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Помощник президента России и глава делегации РФ Владимир Мединский ответил на вопрос об итогах российско-украинских переговоров в Женеве шуткой об уроках истории. Его слова приводит РИА Новости.

«[Переговоры прошли] в рабочем порядке, если вы имеете в виду шутки про уроки истории — мы на Крещении Руси остановились», — сказал Мединский журналистам.

Ранее в Женеве завершился второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые», отметив, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.

