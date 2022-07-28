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Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси

Владимир Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна является единственной законной наследницей Киевской Руси. Об этом он сказал в видеообращении по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности.

«Она (Украина — прим. «Ленты.ру») единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», — сказал Зеленский.

28 июля 2021 года ко Дню крещения Руси Зеленский опубликовал видеообращение в котором назвал русских и украинцев «очень дальними родственниками». По его мнению, России не стоит претендовать на наследство Киевской Руси, поскольку русские являются «двоюродными племянниками».

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