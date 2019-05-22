В Идлибе начались тяжелые бои

Террористы группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) вечером 21 мая начали массированные атаки на правительственные войска Сирии в зоне деэскалации Идлиб с использованием бронетехники, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и «джихад-мобилей». Об этом говорится в сообщении Минобороны России, передает РИА Новости.

С утра 22 мая сирийская армия отразила уже три атаки на населенный пункт Кафр-Нбуда, в которых участвовало 500 боевиков, четыре боевые машины пехоты, около 30 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и два автомобиля со взрывчаткой.

Материалы по теме Газуй, убивай Кто на самом деле виноват в химических атаках в Сирии

Одновременно с террористами со стороны населенного пункта Сахрия были осуществлены две попытки прорыва обороны правительственных войск в районе Эль-Хайрата. «Данные атаки террористов отбиты. Правительственные силы удерживают занимаемые позиции, — заявили в оборонном ведомстве.

По данным российских военных, во время боев армия Сирии уничтожила более 150 боевиков «Джабхат ан-Нусры», три танка, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и два «джихад-мобиля».

Кроме того, 22 мая боевики пытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим.

Ранее 19 мая сообщалось, что боевики в Сирии постоянно обстреливают правительственные войска, несмотря на полное прекращение огня со стороны сирийских сил 18 мая.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне — Нур-Султан). Три из них контролирует Дамаск, а четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему контролируется незаконными вооруженными формированиями, которые Москва считает террористическими.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!