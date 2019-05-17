Российская авиация отстрелялась по сельским джихадистам

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России обстреляли позиции джихадистов в сельских районах сирийского Алеппо. Об этом сообщает AMN.

По сообщению издания, самолеты взлетели с авиабазы Хмеймим на юго-западе провинции Латакии и отправились в Алеппо, где нанесли несколько воздушных ударов. Кроме того, ВКС России провели несколько атак в провинции Идлиб около города Джиср-эш-Шугур.

Отмечается, что авиаудары были нанесены после попыток боевиков запустить ракеты в сторону российской авиабазы.

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Ранее сообщалось, что ВКС России начали штурм сирийского города Кабани, расположенного на северо-востоке провинции Латакия.

В апреле ВКС России нанесли больше авиаударов, чем за все предыдущие месяцы этого года. Это связано с тем, что в северо-западной части Сирии выросла активность боевиков «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).

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